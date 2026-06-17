الفضة تتراجع بأكثر من ثلاثة بالمئة في المعاملات الفورية إلى 67.95 دولار للأوقية

فرانس برس: وصول ترامب إلى قصر فرساي لحضور مأدبة عشاء بدعوة من ماكرون

فرانس برس: وصول ترامب إلى قصر فرساي لحضور مأدبة عشاء بدعوة من ماكرون

وكالة الأنباء الإيرانية: ستبدأ أميركا فورا برفع الحصار البحري عن إيران بعد التوقيع على أن يتم إنهاء الحصار بالكامل في غضون 30 يوما