قاليباف: توسيع نطاق وقف إطلاق النار من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى كافة أنحاء لبنان

قاليباف: لدينا حق سيادي في مضيق هرمز بوصفنا الدولة الساحلية المطلة عليه

قاليباف: لدينا حق سيادي في مضيق هرمز بوصفنا الدولة الساحلية المطلة عليه

قاليباف: حتى لو تم التوصل لاتفاق نهائي وصدق عليه مجلس الأمن فإنه يبقى غير جدير بالثقة وضمانتنا هي قوتنا