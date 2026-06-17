قاليباف: في مذكرة التفاهم تم تثبيت موضوع حصولنا على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز

قاليباف: لإيران حق سيادي في مضيق هرمز ومن الطبيعي أنها ستتقاضى مبالغ مقابل الخدمات التي تقدمها

قاليباف: لإيران حق سيادي في مضيق هرمز ومن الطبيعي أنها ستتقاضى مبالغ مقابل الخدمات التي تقدمها

قاليباف: مضيق هرمز لن يعود لما كان عليه سابقا لكن هذا لا يعني أننا نعتزم التصرف خلافا للقوانين الدولية