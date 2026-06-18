هيئة البث الإسرائيلية: 7 جنود من الفرقة 36 ولواء غولاني بينهم قائد الفرقة وضابط آخر مصابون بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الليطاني جنوب لبنان

أكسيوس عن مستشار نتنياهو: إسرائيل لن تنسحب من الجنوب وليست ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم

أكسيوس عن مستشار نتنياهو: إسرائيل لن تنسحب من الجنوب وليست ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم

قاليباف: لإيران حق سيادي في مضيق هرمز ومن الطبيعي أنها ستتقاضى مبالغ مقابل الخدمات التي تقدمها