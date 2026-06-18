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o
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كسروان
27
o
متن
27
o
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الوكالة الوطنية: وقوع إصاباتين في قنبلة أُلقيت على بلدة بيت ياحون
آخر الأخبار
2026-06-18 | 03:40
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الوكالة الوطنية: وقوع إصاباتين في قنبلة أُلقيت على بلدة بيت ياحون
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