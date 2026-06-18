الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رويترز: الخارجية البريطانية تُحدّث توجيهات السفر للإمارات وتلغي توجيه تجنب السفر إلا للضرورة القصوى

آخر الأخبار
2026-06-18 | 11:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رويترز: الخارجية البريطانية تُحدّث توجيهات السفر للإمارات وتلغي توجيه تجنب السفر إلا للضرورة القصوى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رويترز: الخارجية البريطانية تُحدّث توجيهات السفر للإمارات وتلغي توجيه تجنب السفر إلا للضرورة القصوى

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الخارجية

البريطانية

تُحدّث

توجيهات

السفر

للإمارات

وتلغي

توجيه

السفر

للضرورة

القصوى

LBCI التالي
رويترز: بريطانيا تلغي توجيهات تجنب السفر إلى قطر والبحرين والكويت
أ.ف.ب: نتنياهو يدعو الى الحفاظ على "العلاقة الحيوية" مع واشنطن بعد تفاهمها مع طهران
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:33

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: هيئة مضيق هرمز ستنسق المرور

LBCI
خبر عاجل
15:29

بري: التزام حزب الله بوقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل الكامل والشامل به

LBCI
آخر الأخبار
15:18

الوكالة الوطنية للإعلام: جريحان في إطلاق نار على خلفية إشكال داخل مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار دولية
15:01

ماكرون يدعو نتنياهو إلى التحلي "بالمسؤولية والعقلانية" في ما يتعلق بلبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:33

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: هيئة مضيق هرمز ستنسق المرور

LBCI
آخر الأخبار
15:18

الوكالة الوطنية للإعلام: جريحان في إطلاق نار على خلفية إشكال داخل مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار دولية
15:01

ماكرون يدعو نتنياهو إلى التحلي "بالمسؤولية والعقلانية" في ما يتعلق بلبنان

LBCI
آخر الأخبار
14:51

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: يجب على السفن المرور في الوقت والمسار المخصصين لدواع أمنية وسيتم زيادة حركة المرور في مضيق هرمز تدريجيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-04-14

استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح ثلاثينية

LBCI
خبر عاجل
2026-06-15

مسؤول أميركي كبير لرويترز: رفع تجميد الأموال وتخفيف العقوبات مرتبط بالأداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل تعيد نشر قواتها في جنوب لبنان قبيل جولة تفاوض جديدة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-15

الخارجية الفرنسية: لن نرسل سفنًا حربية إلى مضيق هرمز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:59

طقس معتاد مع استقرار نسبي في درجات الحرارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

من رونالدو إلى كين… أبرز محطات كأس العالم حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أوكرانيا تستهدف شريان الوقود في موسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مدرسة المواطنية… تحيةٌ لصمود المدرسة في زمن الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد ٦ سنوات على النيترات: مواد خطيرة في المرفأ... لم نتعلّم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جدول الضمان الإجتماعي يتوسّع إلى نحو 2850 عملاً طبيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل تعيد نشر قواتها في جنوب لبنان قبيل جولة تفاوض جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إعلان نوايا أو تفاهم ثلاثي في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من الاستقلال الأميركي إلى تفاهم القرن... في فرساي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
00:22

في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم

LBCI
خبر عاجل
04:48

ترامب: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازمًا بما فيه الكفاية تجاه إيران في وقت سجّل فيه سوق الأسهم مستوىً قياسيًا جديدًا فيما تتهاوى أسعار النفط هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء

LBCI
رياضة
07:51

بعد خيبة الأمل البرتغالية... إليكم أول تعليق من رونالدو بعد التعادل مع الكونغو

LBCI
خبر عاجل
12:55

محمود قماطي وسليمان فرنجية ووائل قسطنطين على لائحة العقوبات الاميركية

LBCI
خبر عاجل
11:06

معلومات للـLBCI: بناء على كتاب من الانتربول تم التحقيق مع ر.ط للإشتباه بإستيراده معدات تستعمل لتصنيع مسيرات لحزب الله وتوقيفه واحالته الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي اشار بتوقيفه واحاله موقوفا الى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة ابو علوان

LBCI
اسرار
00:48

أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٦

LBCI
خبر عاجل
03:56

رويترز عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو: إسرائيل تجري مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
10:42

الجيش يواصل تفكيك قنابل إسرائيلية غير منفجرة في الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More