كالاس: لم يحن الوقت بعد لرفع العقوبات عن إيران

نائب الرئيس الأميركي معلقا على وضع لبنان في الاتفاق مع إيران: نتوقع من الطرفين الالتزام بالاتفاق

نائب الرئيس الأميركي معلقا على وضع لبنان في الاتفاق مع إيران: نتوقع من الطرفين الالتزام بالاتفاق

نائب الرئيس الأميركي: في إطار أي اتفاق نهائي سنحرص على ألا تكون إيران قادرة على امتلاك سلاح نووي أو تمويل الإرهاب