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حزب الله: استهدفنا بالصواريخ وقذائف الهاون قوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى في علي الطاهر

آخر الأخبار
2026-06-19 | 05:51
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حزب الله: استهدفنا بالصواريخ وقذائف الهاون قوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى في علي الطاهر
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حزب الله: استهدفنا بالصواريخ وقذائف الهاون قوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى في علي الطاهر

 
 
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