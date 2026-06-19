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هيئة البث الإسرائيلية: إصابة ضابط كبير من الفرقة 36 في الجيش الإسرائيليّ خلال معارك الليلة الماضية جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2026-06-19 | 02:41
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هيئة البث الإسرائيلية: إصابة ضابط كبير من الفرقة 36 في الجيش الإسرائيليّ خلال معارك الليلة الماضية جنوبي لبنان
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