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وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية: جسم مشبوه استهدف دبابة تابعة للكتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي

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2026-06-19 | 02:48
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وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية: جسم مشبوه استهدف دبابة تابعة للكتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي
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وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية: جسم مشبوه استهدف دبابة تابعة للكتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي

 
 
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