النائب حسن فضل الله لرويترز: على الحكومة اللبنانية رفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في ظل استمرار الهجمات على لبنان

فضل الله لرويترز: أميركا مسؤولة عن ضمان وقف إسرائيل للهجمات وتنفيذ الاتفاق

فضل الله لرويترز: أميركا مسؤولة عن ضمان وقف إسرائيل للهجمات وتنفيذ الاتفاق

النائب حسن فضل الله لرويترز: إيران أبلغتنا بأن المحادثات مع أميركا لا يمكن أن تستمر دون وقف شامل لإطلاق النار