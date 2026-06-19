المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سنتخذ كل التدابير اللازمة لحماية مصالحنا وحلفائنا

عراقجي ردا على دعوة بن غفير لحرق لبنان: جماعة الموت في تل أبيب هدفها الوحيد هو الحرب الدائمة

عراقجي ردا على دعوة بن غفير لحرق لبنان: جماعة الموت في تل أبيب هدفها الوحيد هو الحرب الدائمة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان ونحذر من عواقبها على الأمن الإقليمي وأميركا تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الهجمات