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ترامب: انتهى أمر إيران وسنمضي حتى نهاية مهلة 60 يوما ولن يحصلوا على أي أموال ولا حتى 10 سنتات

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2026-06-19 | 08:44
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ترامب: انتهى أمر إيران وسنمضي حتى نهاية مهلة 60 يوما ولن يحصلوا على أي أموال ولا حتى 10 سنتات
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ترامب: انتهى أمر إيران وسنمضي حتى نهاية مهلة 60 يوما ولن يحصلوا على أي أموال ولا حتى 10 سنتات

 
 
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