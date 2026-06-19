غارة من مسيرة تستهدف زبدين وأخرى شوكين

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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حزب الله يقود حربا ضد قواتنا وانتهك وقف إطلاق النار والمنطقة الأمنية في جنوب لبنان تمتد إلى 10 كلم وسنواصل تعزيز قواتنا هناك