أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض: نتنياهو وافق على تجديد وقف إطلاق النار في لبنان

الداخلية تشدد إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية في بيروت اعتباراً من 24 حزيران

الداخلية تشدد إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية في بيروت اعتباراً من 24 حزيران

رويترز عن مسؤول إسرائيلي كبير: نحن في حالة وقف لإطلاق النار وإذا لم يهاجمنا حزب الله فلن نكون في حالة حرب وسنبقي قواتنا في جنوب لبنان