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الخارجية الإيرانية: حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة وقواتنا المسلحة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية

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2026-06-19 | 10:25
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الخارجية الإيرانية: حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة وقواتنا المسلحة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية
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الخارجية الإيرانية: حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة وقواتنا المسلحة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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