ترامب لشبكة إن بي سي: لطالما عاملت نتنياهو بشكل جيد ويتوجب عليه فقط الهدوء أحيانا وإعمال العقل

الوكالة الوطنية: الجش الاسرائيلي قام بنسف عدد من المنازل في كونين

الوكالة الوطنية: الجش الاسرائيلي قام بنسف عدد من المنازل في كونين

إن.بي.سي نيوز: ترامب تحدث إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله