فارس سعيد لـ"جدل": يجب الاصطفاف خلف الدولة في موضوع المفاوضات والبحث عن سبل لاقناع اميركا بأن تكون مسألة انسحاب اسرائيل واعادة الاعمار شأن لبناني

فارس سعيد لـ"جدل": يجب الاصطفاف خلف الدولة في موضوع المفاوضات والبحث عن سبل لاقناع اميركا بأن تكون مسألة انسحاب اسرائيل واعادة الاعمار شأن لبناني

البيت الأبيض: الحروب التي لا نهاية لها أضعفت أميركا على مدى عشرات السنين