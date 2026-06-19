ترامب لأكسيوس: إطالة أمد الحرب لإرضاء المتشددين كان من الممكن أن تؤدي إلى ركود عالمي

ترامب لأكسيوس: إطالة أمد الحرب لإرضاء المتشددين كان من الممكن أن تؤدي إلى ركود عالمي

فارس سعيد لـ"جدل": الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية استدعاه احتلال إيراني في القرار اللبناني من خلال الإسنادين الأول والثاني وحتى في حرب عام 2006