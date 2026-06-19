سفير إسرائيل لدى واشنطن: ملتزمون وقف إطلاق النار في لبنان إذا احترمه حزب الله

التالي

فارس سعيد لـ"جدل": هذه الحكومة ورئيس الجمهورية باقيان وأنا سعيد بتمديد ولاية مجلس النواب لسنتين لأن ملف سلاح حزب الله والفجوة المالية يحتاجان إلى حلول قد لا تتحقق قبل عامين