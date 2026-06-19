فارس سعيد لـ"جدل": الرئيس ترامب ليس "أخوت" وهو يعلم أن الرئيس السوري لا يستطيع ولا يريد الدخول إلى لبنان وأرى أن الوفد اللبناني المفاوض يدخل هذه المرة المفاوضات في ظروف أفضل من السابق لأن إسرائيل تبحث أيضاً عن تسوية وهو ما لم تكن تفعله من قبل

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