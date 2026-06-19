الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس لـ"جدل": الحكومة أقرت قانون إعادة الهيكلة وأحيل إلى مجلس النواب مع تعديلات من صندوق النقد وما يطلبه الصندوق تنفّذه الحكومة إذ إنه في حال عدم تنفيذ ذلك لا يمكن التوصل إلى اتفاق

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