الوكالة الوطنية للاعلام: القوات الاسرائيلية ترفع ساتراً ترابيا على عرض الشارع العام بين بلدتي بيت ياحون وكونين في قضاء بنت جبيل

بحرية الحرس الثوري الإيراني تعزو إغلاق مضيق هرمز إلى العمليات الإسرائيلية في لبنان وانتهاك الولايات المتحدة لالتزامات وقف إطلاق النار

بحرية الحرس الثوري الإيراني تعزو إغلاق مضيق هرمز إلى العمليات الإسرائيلية في لبنان وانتهاك الولايات المتحدة لالتزامات وقف إطلاق النار

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لم نوقّع على التزام لن يُنفّذ ونهجنا هو "التزام مقابل التزام"