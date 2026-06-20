قيادي في حزب الله لـ"الجزيرة": التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى احتلال مرتفعات علي الطاهر والإمساك بأوراق ضغط على لبنان

قيادي في حزب الله لـ"الجزيرة": التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى احتلال مرتفعات علي الطاهر والإمساك بأوراق ضغط على لبنان

قيادي في حزب الله لـ"الجزيرة": نمارس حقنا في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية من موقع الدفاع لإجبار العدو على الالتزام بوقف إطلاق النار