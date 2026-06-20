إذاعة الجيش الإسرائيلي: منطقة علي الطاهر تضم مجمعا مركزيا لحزب الله تحت الأرض والمقر الرئيسي لوحدة بدر

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم وقع في شمال شرق حلب بسوريا

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم وقع في شمال شرق حلب بسوريا

مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة AB+ و بلاكيت من جميع الفئات في مستشفى Hotel Dieu... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 71617158