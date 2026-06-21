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الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان غادرا إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بين واشنطن وطهران
آخر الأخبار
2026-06-21 | 00:14
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الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان غادرا إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بين واشنطن وطهران
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