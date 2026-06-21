الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان غادرا إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بين واشنطن وطهران

طوارىء الصحة: 5 شهداء وجريح في الغارة على سحمر وشهيدان فلسطينيان في الغارة على الرشيدية

طوارىء الصحة: 5 شهداء وجريح في الغارة على سحمر وشهيدان فلسطينيان في الغارة على الرشيدية

سي إن إن عن مصدر دبلوماسي: ملف لبنان سيكون الموضوع الأول في الجلسة الطارئة التي أدخلت على محادثات سويسرا