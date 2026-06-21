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بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
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الخارجية الباكستانية: وفدنا سيعقد لقاءات ثنائية لتأكيد التزامنا بالحوار والنهج المتوازن وصولاً لتوقيع المذكرة
آخر الأخبار
2026-06-21 | 03:13
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الخارجية الباكستانية: وفدنا سيعقد لقاءات ثنائية لتأكيد التزامنا بالحوار والنهج المتوازن وصولاً لتوقيع المذكرة
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