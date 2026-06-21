بزشكيان: كل أركان القوات المسلحة وافقت على المسار الذي نتحرك فيه والقرارات اتخذت بإجماع مجلس الأمن القومي

غروسي: التقيت وزير الخارجية السويسري للاطلاع على المستجدات بشأن إيران والمسار المستقبلي والدور المحوري للوكالة

غروسي: التقيت وزير الخارجية السويسري للاطلاع على المستجدات بشأن إيران والمسار المستقبلي والدور المحوري للوكالة

الرئيس الإيراني: واشنطن تطالب بألا نحصل على سلاح نووي والمرشد الراحل كان يؤكد دائما بأننا لا نسعى إلى ذلك