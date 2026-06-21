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التلفزيون الإيراني: اجتماع إيران وقطر وأميركا بشأن وقف إطلاق نار شامل وأموال إيران المجمدة يعقد بمقر المفاوضات

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2026-06-21 | 07:50
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التلفزيون الإيراني: اجتماع إيران وقطر وأميركا بشأن وقف إطلاق نار شامل وأموال إيران المجمدة يعقد بمقر المفاوضات
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التلفزيون الإيراني: اجتماع إيران وقطر وأميركا بشأن وقف إطلاق نار شامل وأموال إيران المجمدة يعقد بمقر المفاوضات

 
 
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