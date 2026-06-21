فانس: إيران كانت دوما سببا لعدم الاستقرار الإقليمي

فانس: طلب منا ترامب أن "نبدأ صفحة جديدة" لتغيير علاقتنا مع الشعب الإيراني

فانس: طلب منا ترامب أن "نبدأ صفحة جديدة" لتغيير علاقتنا مع الشعب الإيراني

فانس: ما نسعى لتحقيقه هو العمل معا من خلال الدبلوماسية لإحداث تغيير في الشرق الأوسط