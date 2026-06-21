تسنيم عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني: الوفد رفض المشاركة في صورة جماعية مع وفد أميركا خلال الاجتماع الرباعي

الرئيس الإيراني: الطرف المقابل غير مواقفه فقد كان يطلب التفاوض بشأن صواريخنا واليوم يؤكد حقنا في امتلاكها

الرئيس الإيراني: الطرف المقابل غير مواقفه فقد كان يطلب التفاوض بشأن صواريخنا واليوم يؤكد حقنا في امتلاكها

الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقنا في تخصيب اليورانيوم والطرف المقابل مجبر على قبول ذلك