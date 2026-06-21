هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بُعد 50 ميلا بحريا جنوب شرقي الشحر في اليمن

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: أفاد ربان ناقلة منتجات بأن زورقا صغيرا يحمل 5 أشخاص مسلحين اقترب من السفينة وبدا أنهم يحاولون الصعود على متنها

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: أفاد ربان ناقلة منتجات بأن زورقا صغيرا يحمل 5 أشخاص مسلحين اقترب من السفينة وبدا أنهم يحاولون الصعود على متنها

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في لبنان هش وعلى القوات الحفاظ على درجة عالية من الجاهزية لاستئناف النشاط القتالي