وزير خارجية سويسرا: بدء المحادثات خطوة أولى أساسية وسويسرا تتمتع بعلاقات ثقة مع الطرفين الأميركي والإيراني

وكالة فارس عن مصدر مطلع في فريق التفاوض الإيراني: انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا

وكالة فارس عن مصدر مطلع في فريق التفاوض الإيراني: انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا

قائد الجيش تفقَّد عددًا من الوحدات العملانية المنتشرة في الجنوب: تشديدٌ على تأمين سلامة المواطنين وتأكيدٌ لدور الجيش