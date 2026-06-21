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وزير خارجية سويسرا: بدء المحادثات خطوة أولى أساسية وسويسرا تتمتع بعلاقات ثقة مع الطرفين الأميركي والإيراني
آخر الأخبار
2026-06-21 | 10:55
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وزير خارجية سويسرا: بدء المحادثات خطوة أولى أساسية وسويسرا تتمتع بعلاقات ثقة مع الطرفين الأميركي والإيراني
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