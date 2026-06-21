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أكسيوس عن دبلوماسي أميركي: المحادثات على المستوى السياسي الرفيع من المتوقع أن تنتهي الاثنين
آخر الأخبار
2026-06-21 | 16:35
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أكسيوس عن دبلوماسي أميركي: المحادثات على المستوى السياسي الرفيع من المتوقع أن تنتهي الاثنين
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