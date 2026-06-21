أكسيوس عن دبلوماسي أميركي: مناقشات الفرق الفنية ستستمر ومن المرجح أن تبقى في سويسرا لمواصلة عملها

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تم إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تم إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان

أكسيوس عن دبلوماسي أميركي: نشعر أن الجولة الأولى من المحادثات تضع الأسس اللازمة لبناء الثقة في المرحلة المقبلة