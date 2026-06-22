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o
البقاع
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o
الجنوب
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o
الشمال
28
o
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o
كسروان
27
o
متن
27
o
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مسؤول أميركي مشارك في المفاوضات لـ"الجزيرة": بحثنا آليات منع التصعيد وسبل تنفيذ وقف إطلاق النار جنوب لبنان
آخر الأخبار
2026-06-22 | 00:06
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مسؤول أميركي مشارك في المفاوضات لـ"الجزيرة": بحثنا آليات منع التصعيد وسبل تنفيذ وقف إطلاق النار جنوب لبنان
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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