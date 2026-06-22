الدفاع المدني: انتشال جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرجعيون

هآرتس عن مصدر إسرائيلي: فريقا إسرائيل ولبنان سيحددان في محادثاتهما المناطق التجريبية التي ستنقل للجيش اللبناني

هآرتس عن مصدر إسرائيلي: فريقا إسرائيل ولبنان سيحددان في محادثاتهما المناطق التجريبية التي ستنقل للجيش اللبناني

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق عام ضهر الوحش باتجاه عاريا والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة