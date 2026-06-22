الخارجية السويسرية: نرحب بالتقدم البناء الذي تم إحرازه خلال المحادثات الدبلوماسية بين الوسطاء وإيران والولايات المتحدة وسويسرا تظل على استعداد لدعم هذه العملية

الخارجية الصينية: ندعم جهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر ونأمل أن تحافظ واشنطن وطهران على زخم المفاوضات

الخارجية الصينية: ندعم جهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر ونأمل أن تحافظ واشنطن وطهران على زخم المفاوضات

أ.ب عن دبلوماسي أميركي: تقدم في محادثاتنا مع إيران بما في ذلك إنشاء آليات بشأن هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان