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التلفزيون الإيراني: الوفد المفاوض برئاسة قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة

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2026-06-22 | 03:31
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التلفزيون الإيراني: الوفد المفاوض برئاسة قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة
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التلفزيون الإيراني: الوفد المفاوض برئاسة قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة

 
 
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