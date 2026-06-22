مريض بحاجة ماسة إلى وحدات دم من فئة A+ في مستشفى سيدة لبنان - جونية... للتبرع، التواصل على: 70281616 (المواصلات مؤمنة)

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وزير الإعلام بعد اللقاء الوزاري الدوري: البحث تركز حول احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار حيث استعرض رئيس الحكومة الحشد الدولي من أجل تحقيق هذه الغاية