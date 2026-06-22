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رئيس وزراء باكستان: المناقشات أسفرت عن اتفاق لإنشاء لجنة عالية المستوى للإشراف السياسي والشروع في مزيد من المحادثات الفنية
آخر الأخبار
2026-06-22 | 05:11
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رئيس وزراء باكستان: المناقشات أسفرت عن اتفاق لإنشاء لجنة عالية المستوى للإشراف السياسي والشروع في مزيد من المحادثات الفنية
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