بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم

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سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها جنوبي لبنان والانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر