النائب سامي الجميل: الرئيس الشرع أكد أن الجيش السوري لن يدخل إلى لبنان وعلينا انتظار نتائج المفاوضات الأميركية-الإيرانية واللبنانية-الإسرائيلية باعتبارها أولوية ويجب السماح لهذا المسار بأن يأخذ مجراه

لجنة المال تقر "الإقامة الذهبية" للمستثمرين غير المقيمين وتمنح مخاتير لبنان 5% من الطابع

لجنة المال تقر "الإقامة الذهبية" للمستثمرين غير المقيمين وتمنح مخاتير لبنان 5% من الطابع

النائب سامي الجميل: لنطوي هذه "الفزيعة السورية" فالرئيس السوري أكد مرارًا ألا دخول للجيش السوري إلى لبنان