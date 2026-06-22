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o
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o
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o
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وكالة عن محافظ البنك المركزي الإيراني: الأموال المجمدة المتبقية لن تُستخدم بالضرورة فقط لشراء السلع الأساسية وسيكون بإمكان إيران شراء سلع أخرى غير خاضعة لعقوبات
آخر الأخبار
2026-06-22 | 17:01
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وكالة عن محافظ البنك المركزي الإيراني: الأموال المجمدة المتبقية لن تُستخدم بالضرورة فقط لشراء السلع الأساسية وسيكون بإمكان إيران شراء سلع أخرى غير خاضعة لعقوبات
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