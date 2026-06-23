الخارجية الإيرانية: التفاهم يقوم على الاحترام والالتزام بالواقع وأي حديث متعال سيقوض مسار الاتفاق

الخارجية الإيرانية: لا ننوي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية المستهدفة في الصراع

الخارجية الإيرانية: لا ننوي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية المستهدفة في الصراع

فؤاد أبو ناضر للـLBCI: ليس مسموحا أن يبقى هناك جيشا أجنبيا ممسكا بمفاصل الدولة اللبنانية ولا أحد سيقبل بذلك واذا بقي السلاح بعد الحرب فسنكون أمام مشكل داخلي