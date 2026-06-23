3 جرحى في حادث سير على طريق بخعون - الضنية

الخارجية الإيرانية: وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم والتزام أميركا واضح بهذا الشأن

الخارجية الإيرانية: وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم والتزام أميركا واضح بهذا الشأن

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: أحرزنا بعض التقدم الجيد في المفاوضات مع أميركا في سويسرا