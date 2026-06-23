مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: طهران سترد إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم بأي شكل من الأشكال بما في ذلك بمهاجمة لبنان وحزب الله هناك

الخارجية الإيرانية: تم الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأميركا ولبنان لمنع التصعيد في لبنان والآلية التي تم الاتفاق عليها تهدف أيضا إلى مراقبة تنفيذ وقف الحرب على لبنان

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