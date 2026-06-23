القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر عسكري: الجيش نفذ هجوما في منطقة كفرتبنيت جنوبي لبنان لإزالة تهديد

قاليباف على تيليغرام: طهران ومسقط شكلتا لجنة مشتركة لمناقشة مسألة مضيق هرمز والتفاصيل لم تحدد بعد

قاليباف على تيليغرام: طهران ومسقط شكلتا لجنة مشتركة لمناقشة مسألة مضيق هرمز والتفاصيل لم تحدد بعد

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة تعليقا على سقوط شهيدين في جنوب لبنان: أي انتهاك لمذكرة التفاهم في لبنان سيضع تحديات أمام عملية التفاوض