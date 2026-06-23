الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيان مشترك: عمان وإيران تتفقان على مواصلة الحوار من خلال فريق عمل مشترك بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-06-23 | 07:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بيان مشترك: عمان وإيران تتفقان على مواصلة الحوار من خلال فريق عمل مشترك بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مشترك:
وإيران
تتفقان
مواصلة
الحوار
مشترك
التوصل
اتفاق
الإدارة
المستقبلية
للملاحة
التالي
رئيس وزراء باكستان: مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد ستين يوما
بيان مشترك: عمان وإيران جددتا التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا مفتوحا للملاحة الدولية وأكدتا أهمية مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:05
بدء الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مبنى الخارجية الأميركية بحضور الوفدين العسكريّ والسياسيّ
خبر عاجل
09:05
بدء الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مبنى الخارجية الأميركية بحضور الوفدين العسكريّ والسياسيّ
0
أخبار لبنان
09:01
لقاء تكريميّ في جمعية الصناعيين: لبنان يحصد 8 جوائز عالمية في التعبئة والتغليف
أخبار لبنان
09:01
لقاء تكريميّ في جمعية الصناعيين: لبنان يحصد 8 جوائز عالمية في التعبئة والتغليف
0
آخر الأخبار
08:56
مريضة بحاجة إلى دم من فئة o+ في مستشفى النيني... للتبرع الاتصال على الرقم 71990013
آخر الأخبار
08:56
مريضة بحاجة إلى دم من فئة o+ في مستشفى النيني... للتبرع الاتصال على الرقم 71990013
0
أخبار دولية
08:56
هيومن رايتس ووتش تحض الأردن على تجديد وقف تنفيذ عقوبة الإعدام
أخبار دولية
08:56
هيومن رايتس ووتش تحض الأردن على تجديد وقف تنفيذ عقوبة الإعدام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:01
لقاء تكريميّ في جمعية الصناعيين: لبنان يحصد 8 جوائز عالمية في التعبئة والتغليف
أخبار لبنان
09:01
لقاء تكريميّ في جمعية الصناعيين: لبنان يحصد 8 جوائز عالمية في التعبئة والتغليف
0
آخر الأخبار
08:56
مريضة بحاجة إلى دم من فئة o+ في مستشفى النيني... للتبرع الاتصال على الرقم 71990013
آخر الأخبار
08:56
مريضة بحاجة إلى دم من فئة o+ في مستشفى النيني... للتبرع الاتصال على الرقم 71990013
0
آخر الأخبار
08:49
برج إيفل سيُغلق أبوابه مبكرا الثلاثاء بسبب موجة الحر
آخر الأخبار
08:49
برج إيفل سيُغلق أبوابه مبكرا الثلاثاء بسبب موجة الحر
0
آخر الأخبار
08:37
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني أكدا ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين إيران وباكستان
آخر الأخبار
08:37
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني أكدا ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين إيران وباكستان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:42
سلطنة عمان وإيران: تشكيل فريق للتوصل إلى اتفاق في شأن إدارة الملاحة في هرمز
أخبار دولية
07:42
سلطنة عمان وإيران: تشكيل فريق للتوصل إلى اتفاق في شأن إدارة الملاحة في هرمز
0
أخبار دولية
07:30
الرئيس الأميركيّ: وافقنا على رفع الحصار البحريّ بناء على تنازلات إيرانية
أخبار دولية
07:30
الرئيس الأميركيّ: وافقنا على رفع الحصار البحريّ بناء على تنازلات إيرانية
0
آخر الأخبار
07:38
وكالة فارس نقلًا عن مصدر عسكريّ: عدد معين من السفن سيُسمح لها بعبور مضيق هرمز يوميًا والعدد يتغيّر يوميًا وفقًا للظروف
آخر الأخبار
07:38
وكالة فارس نقلًا عن مصدر عسكريّ: عدد معين من السفن سيُسمح لها بعبور مضيق هرمز يوميًا والعدد يتغيّر يوميًا وفقًا للظروف
0
آخر الأخبار
07:50
وزارة الصحة: شهيدان وجريح في إطلاق النار الإسرائيليّ على بلدة النبطية الفوقا
آخر الأخبار
07:50
وزارة الصحة: شهيدان وجريح في إطلاق النار الإسرائيليّ على بلدة النبطية الفوقا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية المصارف: لا يمكن شطب الودائع وأموال المصارف
تقارير نشرة الاخبار
08:08
فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية المصارف: لا يمكن شطب الودائع وأموال المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
07:30
القصر الجمهوري يواكب مسار التطورات المرتبطة بالمحادثات... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:30
القصر الجمهوري يواكب مسار التطورات المرتبطة بالمحادثات... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:29
الجولة الخامسة من المفاوضاتِ اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن تنطلق اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
07:29
الجولة الخامسة من المفاوضاتِ اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن تنطلق اليوم...
0
أخبار لبنان
07:18
السيد: مسؤولية الوزارة ليس فقط الاستمرار في برنامج امان انما تطويره ليكون اكثر دقة واستدامة
أخبار لبنان
07:18
السيد: مسؤولية الوزارة ليس فقط الاستمرار في برنامج امان انما تطويره ليكون اكثر دقة واستدامة
0
أخبار دولية
06:36
مندوب إيران بالأمم المتحدة: تقدم جيد في المحادثات مع أميركا
أخبار دولية
06:36
مندوب إيران بالأمم المتحدة: تقدم جيد في المحادثات مع أميركا
0
أخبار دولية
06:11
بقائي: إيران لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية المتضررة بالقصف
أخبار دولية
06:11
بقائي: إيران لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية المتضررة بالقصف
0
أخبار دولية
06:05
غوتيريش يحض العالم على تعزيز الاستجابة بشكل عاجل للحد من الاحترار
أخبار دولية
06:05
غوتيريش يحض العالم على تعزيز الاستجابة بشكل عاجل للحد من الاحترار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
اتفاقات سويسرا: لبنان ضمن مسار تفاوضي واسع بين واشنطن وطهران برعاية إقليمية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
اتفاقات سويسرا: لبنان ضمن مسار تفاوضي واسع بين واشنطن وطهران برعاية إقليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية تنطلق غدا في واشنطن... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:59
المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية تنطلق غدا في واشنطن... إليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
11:16
بقلاوة وابتسامة من سرير المستشفى... جيمري بايسال تكشف آخر تطورات حالتها الصحية
فنّ
11:16
بقلاوة وابتسامة من سرير المستشفى... جيمري بايسال تكشف آخر تطورات حالتها الصحية
2
أمن وقضاء
14:59
الجيش يوقف سوريًّا لارتكابه جريمة قتل و3 مواطنين بجرم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها
أمن وقضاء
14:59
الجيش يوقف سوريًّا لارتكابه جريمة قتل و3 مواطنين بجرم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها
3
أمن وقضاء
12:18
قوى الامن عممت صورة سيراليونية سرقت منزل مخدومها في جديتا وتوارت
أمن وقضاء
12:18
قوى الامن عممت صورة سيراليونية سرقت منزل مخدومها في جديتا وتوارت
4
اقتصاد
02:13
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
انخفاض في أسعار المحروقات...
5
أخبار لبنان
15:25
مسؤول اميركي: واشنطن تطلق آلية مراقبة عبر "CENTCOM" وتستضيف محادثات لبنانية–إسرائيلية لبحث وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
15:25
مسؤول اميركي: واشنطن تطلق آلية مراقبة عبر "CENTCOM" وتستضيف محادثات لبنانية–إسرائيلية لبحث وقف إطلاق النار
6
أخبار لبنان
08:26
نائب الرئيس الأميركي لجعجع: الاتصالات مع إيران تهدف للضغط على حزب الله لا لمنح طهران دوراً في لبنان
أخبار لبنان
08:26
نائب الرئيس الأميركي لجعجع: الاتصالات مع إيران تهدف للضغط على حزب الله لا لمنح طهران دوراً في لبنان
7
أمن وقضاء
06:35
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف أوهم ضحاياه بقدرته على تأجير سيارات وشاليهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أمن وقضاء
06:35
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف أوهم ضحاياه بقدرته على تأجير سيارات وشاليهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
8
أخبار لبنان
06:18
أدرعي: لإزالة تهديد فوري... الجيش الاسرائيلي هاجم مسلحين تم رصدهم بالقرب من قواته العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:18
أدرعي: لإزالة تهديد فوري... الجيش الاسرائيلي هاجم مسلحين تم رصدهم بالقرب من قواته العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More