ترامب: وافقت على السماح ببقاء مضيق هرمز مفتوحا من دون فرض أي حصار بحري آخر وسأبقي كل السفن في مواقعها لإعادة فرض الحصار إذا لزم الأمر

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